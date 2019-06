Piscina Ghemme aperta con una nuova gestione. Sabato e domenica, infatti, ha riaperto i battenti l’impianto al confine con Sizzano, ma senza la possibilità di utilizzare le vasche. Per questo i responsabili della società FreeTime Management, che ha avuto la gestione dall’amministrazione comunale, hanno concesso l’ingresso gratuito ai primi clienti. A tutti le ragazze dello staff hanno fornito le informazioni utili per la prossima estate.

La piscina resterà aperta tutti i giorni dalle 10 alle 21, ma si potrà fare il bagno soltanto fino alle 19.

Tante le iniziative collaterali che saranno organizzate: «Siamo alla ricerca di personale per il beach volley – annunciano i componenti dello staff – cerchiamo qualcuno sul territorio, in questo modo l’attività potrebbe diventare un punto di ritrovo per chi abita nei dintorni. Per ciò che riguarda le vasche, invece, faremo dei corsi di nuoto privati. Per il sabato e la domenica l’idea è quella di trasformare la piscina di Ghemme in un club vacanze, proponendo ad esempio nel prezzo del biglietto acquagym e attività di promozione dell’attività sportiva».

Ma i nuovi gestori stanno pensando anche a delle apericene, per tenere la piscina aperta magari fino alle 22 e a delle giornate del relax, collaborando magari con un centro benessere della zona per una giornata dedicata al massaggio.