Sondaggio Notizia Oggi: giusto proibire la sigaretta in auto

Sondaggio Notizia Oggi: giusto proibire la sigaretta al volante, anche se si guida da soli?

Secondo i lettori che hanno partecipato al nostro sondaggio, è giusto proibire il fumo al volante dell’auto sempre, anche quando si guida da soli. La proposta dell’Unione europea è finalizzata a “ridurre i rischi per la salute e salvaguardare l’incolumità pubblica: un tale divieto può avere riflessi positivi anche sulla sicurezza stradale”, perché elimina un potenziale elemento di distrazione per chi è al volante. Un po’ come il cellulare, insomma.

Il sondaggio su Facebook

L’altro giorno sulla nostra pagina Facebook avevamo chiesto se i nostri lettori erano d’accordo. Il 68 per cento hanno detto di approvare questa misura, contro un 32 per cento che la trova inopportuna. E si è anche creato un bello scambio di commenti. Hanno votato in 253, grazie per la partecipazione.