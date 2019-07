Stava andando dal figlio più piccolo: a Ghemme l’addio a Massimiliano

Stava andando dal figlio più piccolo: oggi a Ghemme l’addio a Massimiliano. L’uomo è morto a 42 anni in un incidente di moto originato probabilmente da una crisi cardiaca.

Viene celebrato nella mattinata di oggi, martedì 30 luglio, il funerale di Massimiliano Costa. L’ultimo addio all’uomo di 42 anni morto per un incidente con la moto sarà dato alle 10.30 nella chiesa parrocchiale di Ghemme, dove mezz’ora prima è in programma anche il rosario. Dopo la cerimonia, la salma verrà tumulata nel cimitero, dove riposa anche il papà Gianni, morto nel 2012. Costa lascia la mamma Maria Grazia e cinque figli, oltre alla compagna Roberta e alla sorella Melissa.

Il corpo rimasto nella risaia

L’ok per il funerale è arrivato dopo l’autopsia: l’ipotesi più probabile resta quello dell’infarto. Il corpo senza vita dell’uomo di Ghemme era stato ritrovato da un camionista all’alba di lunedì scorso in una risaia lungo la strada che collega Romentino e Trecate. Proprio un malore avrebbe fatto perdere al giovane il controllo della Kawasaki 700 che aveva chiesto la sera prima alla compagna per raggiungere Cerano, dove abita il più piccolo dei cinque figli. A destinazione non è mai arrivato e quando sono arrivati sul posto i soccorsi, per lui ormai non c’era più nulla da fare.

Ex guardia giurata

Negli ultimi tempi Costa, che aveva vissuto per anni in via Manzoni a Ghemme, si era trasferito a Busto Arsizio e lavorava come magazziniere in un’azienda di Biandrate. In passato aveva fatto anche la guardia giurata.