Superenalotto: a Torino sfiorato il Jackpot più alto della storia, vinti 36mila euro

Superenalotto, colpo a Torino.

Piemonte ancora a segno con il SuperEnalotto: nel concorso di ieri un giocatore di Torino ha centrato un 5 e vinto 36.050,02 euro, comunica Agipronews. La schedina vincente è stata convalidata alla Tabaccheria di Corso Verona 20AB. Il Jackpot, nel frattempo, ha raggiunto i 187,4 milioni di euro, premio più ricco al mondo e più alto mai messo in palio nella storia del gioco. L’ultimo avvistamento risale a più di un anno fa, il 23 giugno 2018, con 51,3 milioni distribuiti in tutta Italia grazie a un sistema da 45 quote, mentre in Piemonte il 6 manca dal 2011, quando il 7 gennaio si festeggiò con 13,5 milioni di euro a Castellazzo Bormida. Qualche giorno fa invece il Superenalotto aveva fatto centro a Ponzone con una vincita da 20mila euro.