Vestiti da cerimonia per donne: le regole per rispettare al 100% il dress code

Il dress code in un contesto cerimoniale è un elemento di fondamentale importanza, da rispettare a ogni costo per garantire la massima armonia ed eleganza tra gli invitati all’evento a cui partecipiamo. Ragion per cui, i vestiti femminili da cerimonia vengono realizzate secondo infiniti stili, colorazioni e tagli proprio per andare incontro a ogni esigenza di stile. La prima cosa da fare quando si ha a che fare con un dress code è osservare da subito i colori suggeriti e quelli assolutamente vietati, senza mai dimenticare che, in caso non vi siano delle vere e proprie limitazioni proposte da chi festeggia, il buon senso suggerisce in ogni modo delle scelte assolutamente da evitare in base al contesto: in altre parole, non vorrete di certo indossare un vestito bianco al matrimonio di una cara amica, no?

Ciò detto, arriva poi un momento chiave: il tipo di abito da indossare. Si possono prediligere blazer, tailleur, top senza maniche e cropped, vestitini, abiti lunghi, tute eleganti o anche gilet. La scelta è pressoché infinita, e non manca una incredibile varietà di selezioni per ognuno dei capi elencati. Si può dunque scegliere tranquillamente in base al proprio gusto, purché si abbia sempre cura del contesto e del tipo di evento a cui partecipiamo. Ciò a cui non bisogna però mai rinunciare, quando si parla di abiti eleganti e cerimoniali, è la qualità: ecco perché resta sempre consigliato affidarsi a store specializzati in alta moda, portati avanti da esperti del settore, come Fracomina per la scelta di vestiti da cerimonia realizzati con i migliori tessuti e secondo alti standard qualitativi che risultino al contempo ideali per il proprio gusto e la propria personalità.

Gli abiti da cerimonia perfetti per un matrimonio

Nell’osservare le tipologie di vestiti da cerimonia femminili e il modo in cui si abbinano ai diversi eventi, partiamo proprio dalla cerimonia per eccellenza: un matrimonio.

Scegliere il giusto abito da cerimonia per un matrimonio richiede l’osservazione non soltanto del dress code indicato dai festeggiati, ma anche e soprattutto di alcune regole base che è importante tenere a mente per rispettare al 100% il contesto. Un esempio? Se il matrimonio viene celebrato in chiesa, è indicato coprire le spalle, dunque, un tailleur o un abito particolarmente formale sarà la scelta ideale. Al contrario, se il rito è civile, ci si potrà prendere qualche leggera libertà in più, giocando maggiormente sia col taglio del vestito, sia con i colori. Non solo, badiamo bene anche se si tratta di una cerimonia che si svolgerà di giorno o di sera, poiché nel primo caso la scelta dell’abito potrà facilmente ricadere su un tailleur o una tuta elegante, o un abito lungo fino al ginocchio; nel caso in cui l’evento si svolga la sera, ci si potrà concedere un lungo abito che arrivi fino ai piedi, o al contrario un ben più intrigante – ma pur sempre raffinatissimo – tubino. Sui colori, via assolutamente il bianco e il nero, ma giochiamo piuttosto su colorazioni più intense, vive, magari in combinazione anche con lo scenario che ci si parerà davanti, se dunque marittimo o magari più immerso nel verde.

I dress code per le cerimonie

In generale, ciò che va assolutamente ricordato quando si parla di dress code e vestiti da cerimonia è che eleganza e praticità possono assolutamente andare di pari passo, e che non sarà impossibile trovare una soluzione che ci faccia sentire perfettamente a nostro agio, oltre che stilisticamente impeccabili. Pensiamo, ad esempio, alle tute jumpsuit, che si prestano a ogni genere di cerimonia: dai diciottesimi ai matrimoni, passando per battesimi, comunioni, cresime e persino eventi di lavoro come serata gala e simili. Sui colori, oltre alle specifiche indicazioni date da chi festeggia e ai possibili abbinamenti coi colori del contesto in cui ci troveremo, sarà utile affidarsi anche ai principi dell’armocromia per scegliere un abito dalla tinta che sposi perfettamente la nostra carnagione, soprattutto poi in relazione al colorito che abbiamo di stagione in stagione.

