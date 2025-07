Tragedia nel Ticino: muore annegato un ragazzo di 22 anni. Il corpo è stato recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco, vani i tentativi di rianimazione.

Tragedia nel Ticino: muore annegato un ragazzo di 22 anni

Un pomeriggio d’estate si è trasformato in tragedia a Turbigo, centro appena oltre il Novarese sul confine lombardo. Un giovane di 22 anni, di origine egiziana, ha perso la vita nelle acque del fiume Ticino dopo essersi tuffato e non essere più riemerso. È successo ieri, domenica 13 luglio, nel primo pomeriggio, all’altezza di via Tre Ponti.

Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo si sarebbe immerso per un bagno, ma è stato subito trascinato via dalla corrente.

L’allarme delle persone presenti

Alcuni presenti hanno dato immediatamente l’allarme e sul posto sono intervenuti i sommozzatori dei vigili del fuoco di Milano. Dopo una lunga ricerca, il giovane è stato recuperato in condizioni gravissime.

Nonostante i tentativi di rianimazione e il trasporto d’urgenza all’ospedale di Legnano, per lui non c’è stato nulla da fare: è deceduto poco dopo il ricovero. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri di Castano Primo. Dai primi accertamenti, non emergerebbero responsabilità di terze persone: si sarebbe trattato di un tragico incidente.

