Valdilana ricorda il professor Adriano De Margherita

Valdilana ricorda il professore morto improvvisamente a 68 anni, dopo che in passato era riuscito a vincere il cancro.

Valdilana ricorda il professor De Margherita

Era in pensione da sette anni quando è mancato, ma in tanti se lo ricordano ancora a scuola dietro la cattedra a insegnare economica aziendale e tecnica amministrativa. Un professore pacato e retto, ma che sapeva avere il rispetto dei propri studenti. Il funerale è stato celebrato lunedì 1 luglio a Biella in cattedrale. Originario di Castelletto Cervo, da anni si era trasferito nel centro laniero con la famiglia. L’insegnante lascia la moglie Tiziana Tescari, la suocera Paola Moresco e altri parenti e amici cari.