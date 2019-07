Valsesia ricorda Gianni Stragiotti: una vita per Mera

Valsesia ricorda Gianni Stragiotti: l’Alpe di Mera perde un pezzo della sua storia.

È morto improvvisamente nella notte tra lunedì 15 luglio e martedì 16 Gianni Stragiotti, 73 anni, storico gestore del bar “Al Boschetto”. La sua attività era iniziata al Bar Campo sempre all’Alpe di Mera nel 1978, poi era proseguita al Boschetto a partire dal 1997. E proprio per la sua simpatia e disponibilità era una persona ben voluta.

Affetto e calore alla famiglia

Tante le testimonianze di affetto anche su Facebook. «Quando salirò a Mera non potrò più dire che tutto è rimasto come trenta anni fa – scrive una delle tante persone che hanno frequentato l’Alpe – . Mancherà un pezzo di Mera, uno dei più belli e importanti». C’è chi lo aveva ancora visto nel fine settimana, il malore lo ha stroncato all’improvviso. Gianni Stragiotti abitava con la moglie a Civiasco dove tutti lo conoscevano. «Abbiamo ricevuto davvero tante testimonianze di affetto – spiegano dalla famiglia -. Ringraziamo davvero tutti coloro che hanno partecipato al nostro dolore». Stragiotti era operativo anche nelle iniziative proposte in paese.