Auto nella scarpata: grave incidente a Mosso

Auto nella scarpata a Mosso Santa Maria: paura per quattro persone.

Auto nella scarpata

Un grave incidente è avvenuto a Mosso Santa Maria, dove un’auto è caduta in una scarpata. Secondo le prime informazioni, a bordo ci sarebbero un anziano e due ragazzi: si tratterebbe di un nonno che era andato a prendere i nipoti a scuola. L’uomo è stato trasportato all’ospedale in codice rosso.

La dinamica

L’auto, una Lancia Y, è uscita di strada in località Mongiachero, mentre procedeva da Mosso in direzione di Valle Mosso, ed è precipitata per trenta metri. Proprio il dislivello ha reso difficoltose le operazioni di soccorso. Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco di Ponzone.