Camionista fuori strada: morto tra le lamiere dell’abitacolo

Camionista fuori strada: la tragedia ieri mattina lungo una strada provinciale nell’Alessandrino. L’uomo è morto tra le lamiere dell’abitacolo.

Terribile incidente nella mattinata di ieri, domenica 16 giugno, lungo la strada provinciale 240 in provincia di Alessandria, tra Carentino e Bergamasco. Un camion è uscito di strada e si è schiantato contro il muro a lato strada. L’impatto è stato violentissimo: il conducente, un uomo di origine straniere, è deceduto pressoché sul colpo.

Sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarlo dalle lamiere dell’abitacolo, ma gli operatori del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso. La strada è rimasta chiusa per permettere di togliere l’automezzo dalla carreggiata e per i rilievi del caso. Non è ancora chiaro quale sia stata la causa della tragedia.

Foto d’archivio