Donne si picchiano in piazza

Donne si picchiano per la strada, poi al pronto soccorso continuano a mandarsi a quel paese

Donne si picchiano a Biella

Si picchiano in piazza Falcone a Biella. Protagoniste due donne, una 20enne e una 35enne. Ad attaccare sarebbe stata la più giovane, a causa forse di antichi dissapori. Per entrambe si è reso necessario andare al pronto soccorso, dove, nonostante siano state collocate in camere separate, non hanno smesso un attimo di mandarsi a quel paese. E’ intervenuta anche la polizia. A darne notizia, la versione online de “La Provincia di Biella”.