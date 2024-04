Angoscia per la 14enne Jennifer, scomparsa da sei giorni. Mobilitazione nel Novarese per una ragazza sparita mercoledì scorso. Uscita di casa per andare a scuola, non se ne è più saputo nulla.

Angoscia per la 14enne Jennifer, scomparsa da sei giorni

Una settimana intera di apprensione per la famiglia di Jennifer Marino, una 14enne che dallo scorso mercoledì 17 aprile è uscita di casa senza più dare notizie di sé.

Come riporta Prima Novara, a raccontare quanto accaduto è la mamma Veronica, che giovedì 18 aprile ha presentato regolare denuncia presso la Questura di Novara. «Noi abitiamo nel quartiere di Sant’Agabio e lo scorso mercoledì alle 7.30 mia figlia Jennifer e la sorella sono uscite di casa per andare a scuola con l’autobus. Arrivata nei pressi di corso Milano Jennifer è scesa dall’autobus per recarsi alla scuola che frequenta». In realtà, però, a scuola non è mai arrivata.

I primi allarmi

Quando è uscita la ragazza indossava una tuta Nike di colore azzurro, con strisce bianche, una felpa con cappuccio e un gilet nero.

«Poco dopo che le ragazze erano uscite – riprende a raccontare la mamma – , saranno state circa le 8, mi sono accorta che mancava il mio cellulare. E poiché Jennifer era da tempo che ne voleva uno nuovo perché diceva che il suo non funzionava bene, ho pensato che l’avesse preso lei».

«Ho subito telefonato al mio numero utilizzando il cellulare di mio marito e, in effetti, il telefono suonava, ma nessuno ha risposto. Ho quindi chiamato la professoressa della scuola che frequenta Jennifer con la quale ci sentiamo spesso, perché volevo sapere se Jennifer fosse già arrivata. Purtroppo, però, non solo non è arrivata quella mattina, ma non vi è andata neppure nelle mattine successive».

Non è la prima volta

Non è la prima volta che Jennifer si allontana da casa volontariamente. «Purtroppo è già capitato anche in passato, però solitamente dopo pochi giorni faceva rientro, promettendomi che non l’avrebbe più fatto».

A preoccupare ora è il fatto che i giorni trascorsi dall’allontanamento sono ormai molti. «Il giorno dopo la scomparsa abbiamo fatto regolare denuncia alla Questura, dicendo loro che, dalle poche informazioni che eravamo riusciti a mettere insieme, forse avrebbe potuto essersi diretta verso Milano, dove sembra che abiti un ragazzo che frequenta».

Del caso si sta occupando anche il noto programma “Chi l’ha visto?”

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook