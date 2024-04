La cena tra colleghi finisce nel sangue: due all’ospedale, uno in codice rosso. Un diverbio è degenerato, un uomo colpito con una bottiglia rotta.

Alla fine della cena in pizzeria il conto è stato salato: due dei commensali sono finiti all’ospedale, uno dei quali in codice rosso. Poi, per fortuna, la situazione si è stabilizzata e adesso l’uomo non corre pericoli. E’ accaduto durante una cena tra colleghi in un locale di Livorno Ferraris, nel Vercellese.

Si trattava di un gruppo di operai residenti in Sicilia ma per qualche giorno nel Vercellese per lavorare in un cantiere. L’altra sera in pizzeria evidentemente qualcuno ha detto una parola di troppo, e qualcun altro non ha per nulla gradito.

Scoppia la rissa

Nei è venuta fuori una rissa che ha coinvolto sei commensali. Immediatamente sono stati chiamati i carabinieri, che sono intervenuti assieme a due ambulanze del 118.

Alla fine due persone hanno dovuto essere trasportate al pronto soccorso: una di queste, in particolare, aveva ferite da taglio, probabilmente inflitte con una bottiglia rotta usata come un pugnale. E’ scattato il ricovero con codice rosso, poi la situazione è via via apparsa meno grave.

In ospedale anche un altro dei contendenti, con traumi più leggeri.

Sei denunciati dai carabinieri

I carabinieri hanno ricostruito l’episodio, e alla fine sono state denunciate a piede libero sei persone. Per ognuna si dovrà valutare la gravità della sua condotta, in modo da stabilire con precisione i capi di imputazione.

