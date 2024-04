Più facile trovare la vena dei pazienti: nuovo macchinario per i dializzati. Regalato a Gattinara una sonda ecografica che agevola l’operazione di “ripulitura” del sangue.

Più facile trovare la vena dei pazienti: nuovo macchinario per i dializzati

Una nuova sonda ecografica donata da Igea all’Asl Vercelli permetterà di migliorare la vita ai pazienti dializzati, e il servizio è ancora più efficiente. A usufruirne il reparto di nefrologia di Gattinara. Nei giorni scorsi è avvenuta la consegna.

«Questo strumento – ha spiegato il dottor Oliviero Filiberti – andrà a migliorare la qualità della cura per i pazienti dializzati. Serve infatti per andare a individuare la vena ed effettuare la puntura in modo corretto posizionando la “fistola”, determinante per la dialisi». Il tutto avviene tramite uno scanner collegato a un palmare.

«I pazienti – ricorda Filiberti – fanno una media di 150 dialisi all’anno, con l’ecografo si aiuta il personale e di conseguenza i pazienti».

Un regalo dell’associazione Igea

Il direttore generale Eva Colombo ha ringraziato Igea per a donazione: «È sempre attenta alle esigenze della nostra azienda sanitaria e si attiva in tutti i modi. L’Asl è attenta alle necessità di tutte le strutture sanitarie presenti sul territorio: non ci sono solo Vercelli e Borgosesia, ma anche Gattinara e Santhià».

E Maria Filippa Di Biase di Igea, ha sottolineato la piena disponibilità a collaborare: «Voglio sottolineare il grande impegno delle nostre volontarie nel cercare i fondi e nell’interessarsi alle attività della nostra associazione. Credo inoltre che la gente abbia capito l’impegno che mettiamo a favore della sanità locale».

Non va dimenticato che la struttura complessa di nefrologia è unica per l’Asl Vercelli, oltre all’ospedale Sant’Andrea sono attivi due centri dialisi a Santhià e Gattinara. Su Gattinara sono 36 i pazienti seguiti.

La dialisi a Gattinara

Il servizio dialisi a Gattinara è a pieno regime: «Vengono effettuati quattro turni di dialisi – spiega il dottor Filiberti – il medico presente due giorni a settimana esegue anche l’attività ambulatoriale. Ci sono nove posti a disposizione più l’area contumaciale. Siamo a regime».

Sta dando i suoi frutti anche il “totem”, apparecchio dotato di telecamera e microfono che permette ai medici di seguire le operazioni a distanza. «E’ entrato a regime – spiega Filiberti – e ci permette di seguire il paziente anche se non siamo sul posto. E’ uno strumento estremamente comodo».

Di fatto con il totem è possibile sviluppare la teledialisi che rappresenta una opportunità. «Abbiamo deciso di partire a Gattinara in quanto è un centro più lontano da Vercelli in modo da andare incontro agli utenti. In un futuro contiamo di sviluppare sempre di più la terapia a domicilio anche per dare una vita migliore ai pazienti».

