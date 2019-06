Emanuele Sella trovato morto in una cantina di Aosta

Emanuele Sella è il 48enne biellese trovato morto in una cantina ad Aosta.

Emanuele Sella e il mistero

Identificato il corpo dell’uomo trovato morto giovedì20 giugno in una cantina di via Lexert ad Aosta. Si tratta di Emanuele Sella, 48 anni. A denunciare la scomparsa la moglie che non aveva più sue notizie da inizio giugno. L’uomo aveva trascorso un periodo in Thailandia, era rientrato da qualche mese. Ancora da chiarire le cause del decesso. Dalla sua pagina Facebook tante foto della Thailandia, ma anche alcune frasi poco chiare. In una manifesta un certo disagio “Star male in Thailandia”. L’uomo ha poi cercato di vendere la propria auto. Indagano i carabinieri, ma si esclude la morte violenta.