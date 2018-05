Ennesimo bancomat preso d’assalto. E’ successo l’altra notte a Sozzago, nel Novarese.

Questa volta il colpo è stato messo a segno allo sportello della Ubi banca in piazza Bonola a Sozzago. I ladri hanno tentato di far esplodere lo sportello ma qualcosa pare non sia andato per il verso giusto e così il bancomat si è incendiato. I malviventi sono fuggiti. Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco.

I precedenti

Le modalità con cui è stato preso di mira lo sportello di Sozzago fanno pensare che i responsabili siano gli stessi che hanno agito negli istituti bancari di Grignasco , Galliate, e Trecate.