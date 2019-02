Fugge dall’incendio e si lancia dalla finestra, morta 21enne ad Aosta

Fugge dall’incendio e si lancia dalla finestra, assurda morte per una 21enne ad Aosta.

Fugge dall’incendio ad Aosta

Mihaela Cheli è la 21enne originaria di Chivari che tra venerdì e sabato si è lanciata dal terzo piano di una palazzina in Valle d’Aosta per sfuggire ad un incendio. Ha riportato un grave politrauma.L’incendio è scopppiato intornoa alle 5 del mattino nell’appartamento, insieme a lei c’erano il suo ragazzo e un amico di 22 anni. Mihaela si è lanciata da dieci metri riportando gravi ferite, anche il suo ragazzo si è lanciato ma è ancora vivo nonostante numerose ferite e traumi. Il terzo ragazzo ha invece attraversato le fiamme riportando un’intossicazione da fumo ed è ricoverato in un centro specializzato a Fara Novarese. La vicenda riporta alla mente la morte avvenuta due anni di una persona insieme ai suoi gatti.