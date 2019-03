Gozzano-Pisa, dopo la partita Daspo a due tifosi toscani.

Gozzano-Pisa, il provvedimento

Daspo a tifosi del Pisa per fumogeni al Piola. Violazione della legge durante la sfida di serie C con il Gozzano dello scorso ottobre. Nei giorni scorsi il Questore della Provincia di Vercelli ha adottato il provvedimento di divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive (Daspo) per un anno nei confronti di 4 giovani tifosi pisani, residenti in quella provincia. Avevano acceso dei fumogeni durante l’incontro di calcio “a.c. Gozzano-Pisa” valevole per il campionato di calcio di serie C, disputato presso lo stadio “Silvio Piola” di Vercelli il 22 ottobre 2018. Per tale episodio, lo scorso 17 gennaio, erano anche stati denunciati dalla Digos della Questura di Vercelli alla Procura della Repubblica. L’individuazione dei tifosi è avvenuta grazie alla visione delle immagini riprese dalle telecamere dello stadio, elaborate successivamente da personale del Gabinetto di Polizia Scientifica.