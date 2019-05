Migranti nel sottoscala: interviene la polizia

Migranti nel sottoscala di una palazzina a Torino: la polizia ha trovato anche dei bambini.

Migranti nel sottoscala

Una trentina di persone di origine pakistana, fra cui due bambini, in un sottoscala di nemmeno 50 metri quadrati. Le ha trovate la polizia a Torino. Fra di loro, anche sette persone con lesioni da scabbia, che sono state portate all’ospedale.

La segnalazione

A segnalare la presenza del gruppo alcuni condomini. Sono in corso gli accertamenti della polizia. Secondo alcuni testimoni, nell’alloggio vivrebbero sei persone, mentre gli altri sarebbero stati semplicemente in visita per delle celebrazioni religiose.