Rischio crollo: chiude il liceo di Valle Mosso

Rischio crollo: domani chiude il liceo di Valle Mosso

L’istituto scolastico del Cossatese e della Vallestrona di Vallemosso domani non aprirà le porte. Lo riferisce la provinciadibiella.it. La decisione è stata assunta dalla Provincia di Biella a seguito delle verifiche strutturali eseguite nele scorse settimane, e il divieto di accesso è stato emanato dall’attuale commissario di Valdilana, il vice prefetto Patrizia Bianchetto. Quindi i 150 circa studenti resteranno a casa fino a quando non verrà trovata loro una sistemazione (in tutto, con la sede di Cossato, gli studenti arrivano a 250 circa). Le verifiche era state effettuate sulle condizioni statiche e sui livelli di sicurezza sismica. In sostanza le colonne portanti dell’edificio non sarebbero sicure.