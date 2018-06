Scalatore cade a punta Esmeralda, salvato dal Soccorso alpino

Scalatore cade sopra Baceno a Punta Esmeralda, ma viene salvato dal Soccorso alpino.

Stava affrontando la parete di punta Esmeralda sopra Baceno quando è stato investito da una scarica di pietre che hanno tranciato anche la corda. A cadere è uno scalatore, è successo domenica.Aveva appena iniziato la sua arrampicata, è finito incastrato tra la roccia e la neve che ha in parte attutito il colpo. Sul posto è intervenuto l’elisoccorso di Borgosesia che ha portato l’infortunato all’ospedale “Maggiore” di Novara. Nonostante le lesioni l’uomo non è in pericolo di vita.