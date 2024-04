E’ Gabriele Barreca il sindaco junior di Borgosesia. Insediato il coniglio comunale dei ragazzi. Il vice è Nicolò Gallotta, assessori Fatime Redjepi, Fabio Cacciami, Luigi Rossi e Massimiliano Pizzi.

Il sindaco è Gabriele Barreca e lavorerà affiancato dal vice Nicolò Gallotta e dagli assessori Fatime Redjepi con delega agli eventi, Fabio Cacciami allo sport, Luigi Rossi al bilancio e Massimiliano Pizzi alla sicurezza. E’ la giunta del consiglio comunale dei ragazzi che si è insediata lapltra settimana nella scuola media di via Marconi alla presenza del sindaco “vero” Fabrizio Bonaccio e dell’assessore alla cultura Gianna Poletti.

La cerimonia di insediamento si è tenuta nell’aula magna della scuola dove il neo sindaco dei ragazzi ha tenuto il discorso di presentazione del progetto che è stato individuato quest’anno.

Un evento per la fine dell’anno scolastico

«Il progetto che vorremmo realizzare quest’anno – ha spiegato Gabriele – è un evento che ci consenta di stare insieme, approfondire le amicizie e divertirci e festeggiare la fine dell’anno scolastico. Ci pacerebbe organizzare una giornata, aperta a tutti i ragazzi dalla prima alla terza media, con tornei sportivi al pomeriggio e serata con discoteca».

el dettaglio del programma, il sindaco junior ha spiegato che si vorrebbero proporre sfide da svolgere al palazzetto di via Marconi e nei campi esterni adiacenti, dove i ragazzi possano giocare a pallavolo, basket, calcio, pallaprigioniera e pallabase.

Alla sera, poi, tutti a ballare, con un evento per cui la sua giunta ha già individuato il nome in “Dance the night away”, dalle 20,30 a mezzanotte, con dj e Justdance.

«Il tema della serata – ha anticipato Barreca – sarà “bianco e nero”, per cui chi vorrà è invitato a vestirsi con questi due colori. L’evento sarà promosso da noi a scuola e richiederemo le iscrizioni nei giorni precedenti: ogni partecipante è invitato a donare 2 euro che verranno destinati in beneficenza all’associazione Passepartout, oppure serviranno ad integrare il budget del consiglio comunale dei ragazzi del prossimo anno».

