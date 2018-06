Scontro moto auto: il centauro è un 40enne. L’incidente è accaduto questa mattina sulla Trossi.

Scontro moto auto il centauto è un 40enne

Lo schianto si è registrato questa mattina intorno alle 8 a Gaglianico. Una Citroen C4 con alla guida un 20enne si è scontrata con una Ducati condotta da un uomo sui 40 anni che è stato sbalzato a circa 30 metri di distanza dal luogo dell’impatto. Per ora è difficile stabilire le cause della vicenda e le condizioni della persona trasportata in ospedale. Questo è non è certo il primo incidente che vede protagonista un centauro. Pochi giorni fa si era già verificato un fatto simile a Cossato.