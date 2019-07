Soccorso alpino salva una donna che si sente male in Val Varaita

Soccorso alpino salva una donna che ha accusato un malore in Val Varaita.

Intervento congiunto ieri pomeriggio tra squadre a terra del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese ed equipe dell’eliambulanza 118 in Valle Varaita (Cn). Una donna ha riportato un malore lungo il sentiero tra il lago blu e il lago nero, a una quota di 2500 metri circa nel comune di Pontechianale (Cn). A causa della nebbia che interessava la zona, l’elicottero non è riuscito a sbarcare i tecnici direttamente sul target ma è stato necessario il supporto delle squadre a terra per raggiungere la paziente e per imbarellarla. In seguito i tecnici hanno trasportato la barella per oltre 200 metri di dislivello verso valle prima di raggiungere una zona al di sotto delle nuvole per l’imbarco sull’eliambulanza e la successiva ospedalizzazione. Mentre il soccorso alpino nel Biellese aveva salvato un pastore la scorsa settimana che aveva accusato un malore.