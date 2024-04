Bimba di appena 7 mesi muore in un baby parking. Inutili i tentativi di rianimazione prestati dal personale sanitario: si parla di “morte in culla”.

Bimba di appena 7 mesi muore in un baby parking

Una tragedia che ha lasciato tutti senza parole. E’ accaduta nel pomeriggio di ieri, mercoledì 24 aprile, al baby parking “Ciripà” di Borgo San Dalmazzo, in provincia di Cuneo. Una bimba di soli 7 mesi è deceduta mentre era accudita nel baby parking. La piccola se n’è andata nonostante i tentativi di rianimazione del personale sanitario del servizio 118.

Chiamati dal personale della struttura, i soccorsi sono intervenuti con due mezzi, ma non sono riusciti a salvare la bimba. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Borgo San Dalmazzo, oltre al medico legale. Il magistrato di turno della Procura di Cuneo è stato avvisato.

Una possibile “morte in culla”

Secondo le prime informazioni, la bambina sarebbe morta nel sonno nel corso del pomeriggio. Non sono stati riscontrati segni di violenza sul corpo, né traumi da caduta, e nemmeno negligenze da parte del personale. Si ipotizza quindi una “morte in culla”, un evento che in Italia colpisce circa 250 neonati all’anno.

La bambina era la primogenita di una giovane coppia residente a Borgo San Dalmazzo. La sindaca Roberta Robbione ha commentato: «Da mamma e da sindaca mi stringo a questi giovani genitori e alle loro famiglie. Un dolore profondissimo per tutta la comunità».

Roberta Robbione ha espresso il suo sgomento per la tragica perdita e si è detta disponibile per qualsiasi necessità dei genitori.

Foto d’archivio

