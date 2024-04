Un 25 Aprile soleggiato ma freddo. Venerdì e sabato a rischio pioggia. Un lungo fine settimana che purtroppo sarà segnato anche dal maltempo.

Si apre un lungo fine settimana che purtroppo non avrà il conforto del meteo. Fino a sabato le temperature saranno ancora sotto le medie del periodo, e sono previsti anche rovesci. Solo nella giornata di domenica si potrebbe assistere a un recupero delle tremperature e anche (in parte) di un po’ di bel tempo.

Per domani, festa del 25 Aprile, le previsioni di Nimbus sono queste: «Al mattino soleggiato con addensamenti su creste e cime di confine tra Valle d’Aosta e Ossola e tra Astigiano e Alessandrino, in diradamento. In giornata addensamenti cumuliformi in accentuazione sulle zone montane piemontesi, della Valle d’Aosta orientale e sui rilievi del basso Piemonte, ampie schiarite su pianure e colline e alte valli torinesi e interno Valle d’Aosta. In serata nubi in aumento tra Cuneese, Torinese, bassa Valle d’Aosta, Biellese, Sesia e Ossola».

Il tutto con temperature stazionarie.

Rischio pioggia venerdì e sabato

Nelle giornate di venerdì e sabato il Piemonte sarà interessato da precipitazioni discontinue e variamente estese, che andranno via via esaurendosi nel pomeriggio di sabato. Stazionarie le temperature minime e massime. Sarà possibile anche qualche nevicata in quota, oltre i 1300-1400 metri.

Miglioramento domenica

Per la giornata di domenica le previsioni vanno ancora prese con le molle, però si parla di un miglioramento generalizzato, con cielo tendente al sereno e temperature in leggero aumento. Una tendenza che dovrebbe essere confermata anche per lunedì.

