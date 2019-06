Stalker novarese arrestato dalla polizia

Stalker novarese arrestato dopo le indagini della polizia.

Stalker novarese arrestato

Nei giorni scorsi gli uomini della questura hanno arrestato un 49enne novarese accusato di stalking nei confronti di una trentenne. L’attività persecutoria aveva già portato nelle scorso mese di settembre all’adozione del provvedimento di ammonimento del questore, primo strumento preventivo per la lotta a questo tipo di reato. Nonostante questo però l’azione di stalking è proseguita attuando un ossessivo invio di messaggi offensivi e minacciosi, accrescendo nella vittima una sindrome ansiosa e il timore per la propria incolumità al punto di costringerla ad alterare le proprie abitudini di vita sino a dover cambiare la propria abitazione.

L’uomo inoltre continuava con appostamenti sotto la casa della giovane, inoltre continuava a tempestarla di messaggi per cercare di ntraprendere una relazione sentimentale, nonostante i continui dinieghi opposti dalla parte offesa e gli inviti ed ammonimenti a lasciarla in pace. Ancora una donna vittima di atti persecutori, è di appena l’altro giorno l’arresto a Vercelli di un uomo che aveva inseguito la ballerina di un night.