Tromba d’aria ieri sera nel Biellese, diversi i danni.

Dopo la pioggia incessante che per ha caratterizzato tutta la giornata di lunedì, il Biellese nella serata è stato interessato da una tromba d’aria. Impegnati i vigili del fuoco del comando provinciale di Biella, ma anche i volontari di Cossato e Ponzone. Interventi tra Ponderano e Sandigliano per alberi sulla strada, ma è stato necessario intervenire anche a Pettinengo per materiale pericolante dal tetto.