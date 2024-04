Prende a pugni la compagna e la abbandona fuori dall’ospedale. Un’altra vicenda triste che vede protagonista una donna.

Prende a pugni la compagna e scappa

La vicenda ha visto protagonista una torinese di 57 anni. La sua colpa? Non essersi concessa al compagno. E così lui accecato dall’ira si è gettato su di lei con una furia inaudita, l’ha presa a botte lasciandola sulla soglia del pronto soccorso delle Molinette.

Lui è fuggito ma è stato fermato dalle forze dell’ordine

Dopo l’abbandono, è salito in auto ed è fuggito. Nel frattempo in ospedale la vittima è stata sottoposta ai controlli del caso. Le forze dell’ordine sono state allertate ed è partita una procedura ad hoc per il caso.

Nel giro di poco, l’uomo, un 47enne italiano, è stato fermato e denunciato per lesioni e minacce. Lei rimane ancora in ospedale.

