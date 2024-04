Si traveste da clown di “It” e stalkera la vicina di casa: condannato. Una vicenda drammatica che ha coinvolto una donna di 34 anni e un uomo di 64.

Si traveste da clown di “It” e perseguita la vicina

Tutto è cominciato nel 2020 in piena pandemia. Lei costretta a rimanere a casa, come da disposizioni governative, è diventata nel giro di poco tempo vittima di uno stalker. Lui, 64 anni, ha cominciato a fermarla sul pianerottolo, ma non solo. Avrebbe posizionato una panca vicino alla porta della ragazza per osservarla. La fissava sul balcone quando lei fumava. E con il passare del tempo la situazione è precipitata. La seguiva e le inviava lettere imbarazzanti.

LEGGI ANCHE: Perseguitava la ex e il figlio di lei: chiesta condanna per stalker valsesiano

L’arrivo della condanna

Pare che si sia anche travestito da clown attendendo la sua vittima vicino alla porta di ingresso di casa. La vicenda è quindi approdata sul tavolo delle autorità competenti. E di recente la corte d’appello di Torino si è pronunciata sull’uomo protagonista della vicenda. Proprio lui è stato condannato a un anno e quattro mesi per stalking aggravato.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook