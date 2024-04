«L’anno più difficile lo lasciamo alle spalle: l’Alpàa torna in pista». Il presidente del comitato Gianni Iacolino al lavoro con la sua squadra: «Questa volta lavoriamo con più serenità».

«L’anno più difficile lo lasciamo alle spalle: l’Alpàa torna in pista»

Lo scorso anno era emergenza Alpàa, la grande kermesse estiva della Valsesia rischiava di saltare. Troppe spese, difficile far quadrare i conti. Ci fu una mobilitazione generale dagli amministratori alla Regione.

Alla fine il comitato diretto da Gianni Iacolino grazie anche ad alcuni appelli e aiuti riuscì a portare avanti la tradizione facendo segnare ancora una volta importanti numeri. A distanza di un anno per fortuna la situazione sembra sia decisamente più tranquilla. Si sta lavorando e soprattutto arrivano già i primi nomi.

L’Alpàa, evento più atteso dell’estate valsesiana è confermato e si terrà da venerdì 12 a domenica 21 luglio con 10 giorni all’insegna della cultura, dell’arte, della musica, dello sport e dell’enogastronomia con tanti eventi e attività.

Presidente Iacolino, a un anno di distanza come sta l’Alpàa?

Stiamo lavorando. Mancano ancora tre mesi all’evento, ma ci siamo messi in moto. Siamo già usciti con le prime novità. Saranno sempre dieci giorni di grande festa, una bella vetrina per tutta la Valsesia.

Le difficoltà dello scorso anno sono state dunque superate?

Diciamo che siamo più tranquilli, anche se le spese sono sempre davvero tante. Ma possiamo lavorare con maggiore serenità e senza fretta come era capitato lo scorso anno. Eravamo riusciti comunque a portare nomi importanti sul palco di piazza Vittorio a Varallo potendo riscontrare un’ottima presenza di pubblico.

Era stata lanciata anche una colletta per coprire le spese. Come era andata?

Alla fine avevamo raccolto circa settemila euro, una cifra che ci è servita. Anche se sinceramente ci aspettavamo qualcosa in più.

L’iniziativa verrà ripetuta?

Certo, il conto corrente rimane a disposizione. Ogni aiuto ci può far comodo per poter organizzare la grande kermesse varallese. Anche quest’anno è stata lanciata una raccolta fondi online per dare la possibilità a tutti di offrire un contributo per la realizzazione dell’evento in modo semplice e immediato attraverso gli appositi tasti attivati sul sito sul sito alpàa.net dove si possono scegliere ben tre modalità di donazione tramite PayPal, carta e con Satispay.

I concerti rimarranno sempre gratuiti?

Sicuro. La linea viene confermata. La formula resta identica ma anche quest’anno non mancheranno alcune novità che saranno svelate man mano che ci si avvicinerà alla data di inizio dell’evento.

E’ già uscito il nome delle “Vibrazioni”. Altri artisti in arrivo?

Siamo al lavoro. Attendiamo delle risposte. Appena avremo l’ufficialità le sveleremo, come abbiamo sempre fatto. Attraverso le agenzie si stanno contattando gli artisti che si esibiranno in concerto s

