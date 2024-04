Lucio Aimone candidato a sindaco di Pray: ecco la lista. In campo una compagine che punta a «rilanciare il paese come era stato fatto in passato per 25 anni».

Pronta a Pray la lista che scende in campo a sfidare l’amministrazione uscente guidata da Gian Matteo Passuello. Si chiama “Pray da vivere” e si propone esplicitamente per far tornare al timone strategie, metodi e impegno che furono propri di una lunga stagione che per circa 25 anni aveva fatto fatto capo agli ex sindaci Pierluigi Fileppo e Gianni Ciliesa.

Candidato sindaco è Lucio Aimone, architetto che già in passato era stato consigliere, assessore e vice sindaco proprio in quelle amministrazioni.

Questi gli altri nomi in lista: Gianni Ciliesa, Franco Fileppo, Carolina Ciliesa, Paolo Boggia, Martina Vassallo, Carlotta Quadrelli, Rosetta Pagliazzo, Loris Miloni e Samuele Bianchietti Songia.

«Siamo il gruppo del “noi” opposto alla politica dell’ “io”»

«La lista si chiamerà “Pray da vivere” – spiegano dal gruppo – in continuità con chi ha amministrato per 25 anni il comune di Pray facendolo crescere, e con nuove leve che possono rappresentare il futuro dell’amministrazione del paese. Il nostro motto si riassume così: anteporre il “noi” all’ “io”. Intendendo per “noi” il paese, i consiglieri, noi al servizio della popolazione.

Presenteremo a breve un programma dettagliato al servizio del paese e al miglioramento della qualità della vita e delle infrastrutture».

Cinque anni fa le elezioni a Pray erano andate così.

