Ciclismo domani si corre il “Valle Cellio”

Ciclismo domani, per il secondo anno di fila, la corsa ciclistica “Valle Cellio” assumerà la denominazione di “Giornata azzurra”

Sarà una grande giornata di sport delle due ruote quella che Cellio con Breia e la Valsesia si apprestano a vivere. Domani (domenica 20 maggio) si disputa la 62esima edizione della corsa ciclistica “Valle Cellio”, riservata alle categorie Esordienti e Allievi. Una manifestazione storica, che per il secondo anno consecutivo assume la denominazione di “Giornata azzurra”, che il Comitato regionale della Federazione ciclistica italiana ha voluto attribuirle come riconoscimento per la meritoria attività svolta dal Gruppo sportivo “Valle di Cellio” del presidente Bruno Perolio a partire dal 1957, anno della fondazione.

Gli iscritti sono già 300

A pochi giorni dalla gara gli iscritti sono quasi 300: 190 per la gara Esordienti e 93 per quella degli Allievi, in rappresentanza di venti squadre provenienti da Toscana, Liguria, Piemonte, Lombardia e Svizzera. La novità di quest’anno è la presenza al via di ragazze, iscritte già in 10, che correranno con gli Esordienti. Ci saranno i migliori atleti delle categorie, che non risparmieranno certo energie con l’obiettivo di ottenere la convocazione nella squadra piemontese per i prossimi campionati italiani. Domenica saranno presenti il presidente federale Gianni Vietti e i commissari tecnici che hanno la responsabilità di valutare la prova dei ciclisti che corrono per formazioni regionali.

Il programma

La “Giornata azzurra” si aprirà alle 10.15 con la gara degli Esordienti, che si affronteranno su un percorso di 30,2 km. Il gruppo partirà da Cellio, ma soltanto all’altezza di Plello sarà abbassata la bandierina rossa per il via ufficiale. I ciclisti transiteranno poi da Borgosesia e da Quarona, prima di tornare alle rampe che li porteranno all’arrivo a Cellio. Alle 14.30, invece, toccherà agli Allievi schierarsi per la gara. Stesse modalità della corsa mattutina per la partenza, quindi la gara si snoderà su un percorso di complessivi 64,2 km, che attraverserà Borgosesia fino a Quarona, e dopo un tratto in circuito, si involerà per il traguardo in salita a Cellio. La corsa organizzata dal Gruppo sportivo “Valle di Cellio” e dal Pedale Valsesiano di Borgosesia, metterà in palio un ricco montepremi: trofei, coppe, premi in natura fino al 20º classificato, medaglia d’oro “Carlo Medana” al direttore sportivo del vincitore degli Allievi, premi per traguardo volante.