Monte Rosa Skymarathon: vincono Franco Collè e William Boffelli | Il video

Franco Collè al traguardo con William Boffelli: 4 ore e 39 minuti per salire alla Capanna Margherita da Alagna e tornare in paese. Tra le donne vince la coppia formata da Hillary Gerardi e Holly Page in 5 ore e 51 minuti.

Franco Collè vince la Monte Rosa Skymarathon

Un’impresa che ai comuni mortali pare impossibile: 4 ore e 39 minuti per partire da Alagnam, salire alla Capanna Margherita e tornare al punto di partenza. Eppure è il tempo impiegato stamane dalla coppia formata da Franco Collè e William Boffelli, che si sono aggiudicati la Monte Rosa Skymarathon, una gara che mancava da 24 anni. Ecco l’arrivo dei due nel video pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale della manifestazione sportiva: immancabile la stretta di mano del parroco don Carlo Elgo, grande appassionato di montagna.

La Monte Rosa Skymarathon è una gara a coppie che prevede un percorso di 35 chilometri. Tra le donne si sono aggiudicate la vittoria Hillary Gerardi e Holly Page, che hanno completato il percorso in 5 ore e 51 minuti. Buon decimo posto per la coppia Camurri-Beltrametti del Gsa Valsesia, al traguardo con il tempo di 5 ore e 48. A di là dei tempi e delle classifiche, l’evento è stato una grande vittoria per tutta la valle e per gli sport in montagna, con una gara tra spettacoli mozzafiato ed emozioni irripetibili.