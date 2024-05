Borgosesia, si rinnova la Posta: ufficio chiuso da lunedì. «Resta attivo il servizio solo per gli anziani e per chi non si può muovere».

Parte lunedì 6 maggio un sostanzioso intervento di ristrutturazione agli uffici postali di Borgosesia. Si tratta del “Progetto Polis”, iniziativa promossa dal governo per uniformare i servizi a livello nazionale, superando il divario digitale tra i grandi centri e le piccole realtà.

«Già lo scorso anno, Poste Italiane aveva convocato tutti gli amministratori italiani per fornire i dettagli del progetto – spiega la vice sindaco Eleonora Guida –. Il nostro ufficio di Borgosesia è stato individuato per il progetto pilota sul territorio della provincia di Vercelli, e questo ci onora. I lavori di ristrutturazione si effettueranno dal 6 maggio al 13 luglio, per riaprire il 17 luglio salvo imprevisti».

La riduzione del servizio

Il problema è che nel frattempo l’ufficio dovrà restare inattivo. Ma non del tutto.

«Abbiamo manifestato a Poste Italiane – aggiunge Eleonora Guida – la nostra preoccupazione per il disagio che una chiusura totale avrebbe potuto arrecare alle fasce più deboli della popolazione, gli anziani e coloro che non hanno la possibilità di far riferimento agli uffici postali dei paesi limitrofi. E quindi abbiamo concordato di tenere aperta una piccola porzione dell’ufficio».

“Se potete, andate in altri uffici”

A tal proposito, la vice sindaco sottolinea l’invito a tutti i borgosesiani a recarsi il meno possibile alle Poste.

«La piccola parte dell’attuale ufficio postale che continuerà ad essere operativa – spiega l’amministratrice – è a favore degli anziani e di chi ha oggettive difficoltà a spostarsi. Chiediamo a tutti gli altri cittadini di rivolgersi agli uffici postali dei centri limitrofi per il periodo di durata dei lavori, per evitare di congestionare il servizio. Sappiamo che questo comporterà qualche disagio, ma dobbiamo tenere presente che al termine dei lavori potremo contare su un ufficio all’avanguardia, dove saranno ridotti i tempi di attesa, aumentati i servizi e ci saranno benefici anche sull’impatto ambientale, perché tra gli obiettivi del “Progetto Polis” c’è anche la riduzione delle emissioni di CO2».

Durante il periodo dei lavori, sarà possibile far riferimento agli Uffici Postali vicini:

Bornate (corso Bruno Buozzi) lun-ven 8,20-13,45 e sabato 8,20-12.45 (non dotato di Atm)

Valduggia (Via Roma) lun-ven 8,20-13,45 e sabato 8,20-12,35 (dotato di Atm h24)

