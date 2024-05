Varallo designata “Città europea dello sport” per il 2025. Gli amministratori a Roma per ricevere la targa da parte del Coni.

La Città di Varallo è stata ufficialmente designata dal Parlamento Europeo “Città Europea dello Sport per l’anno 2025”. E l’altro giorno gli amministratori hanno ricevuto le insegne da parte del Coni, assieme agli altri centri italiani che hanno avuto lo stesso riconoscimento. La targa è stata ricevuta dal sindaco Pietro Bondetti, dal vice sindaco Eraldo Botta e dal consigliere delegato per lo sport Gaetano Amodio.

La prima comunicazione della designazione a “Città Europea dello Sport per l’anno 2025” era arrivata nel novembre del 2023, quale riconoscimento di un percorso virtuoso di attenzione e promozione delle attività sportive e della salute.

“Una bella medaglia per la nostra città”

A suo tempo, così il sindaco Bondetti e i colleghi amministratori avevano commentato l’assegnazione del riconoscimento. «E’ un riconoscimento prestigioso che la nostra città si è guadagnata dando un lodevole esempio di promozione dello sport per tutti come strumento di tutela della salute, di integrazione sociale e aiuto nell’istruzione, tutti elementi in linea con gli obiettivi principali di Aces Europe. La nostra Città, si legge ancora nella motivazione, ha anche dimostrato una politica sportiva esemplare, vantando impianti sportivi lodevoli, programmi ben strutturati e un’ampia gamma di attività. Con questa designazione, il nostro comune si unisce alla stimata famiglia Aces Europe».

