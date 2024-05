Gatto scuoiato in strada, “taglia” da 2mila euro sul responsabile. Un’iniziativa di forte impatto dell’Associazione italiana difesa animali ed ambiente.

Gatto scuoiato in strada, “taglia” da 2mila euro sul responsabile

Una associazione animalista mette a disposizione un compenso di 2mila euro a chi potrà fornire indicazioni per risalire alla persona che qualche giorno fa ha scuoiato un gatto, lasciandolo ancora vivo (per poco) sulla strada. Il fatto, come si ricorderà, era accaduto a Sale, centro in provincia di Alessandria.

E aveva suscitato un clamore nazionale, tant’è che anche l’ex ministro Maria Vittoria Brambilla aveva chiesto leggi e pene più severe per chi maltratta gli animali-

La taglia della Aid&a

Adesso è la volta dell’Aida&a, acronimo di Associazione italiana difesa animali ed ambiente, farsi avanti e promettere una ricompensa di 2mila euro a chi chi aiuterà ad individuare l’eventuale responsabile del gesto.

L’associazione ha anche sporto denuncia contro ignoti in procura, al fine di fare condannare il colpevole.

Il fatto scoperto dalla polizia locale

L’altro giorno era stata la polizia locale a provvedere al trasporto del micio in un ambulatorio veterinario, dove però il povero animale era morto poco dopo il ricovero. Le brutali ferite non lasciavano fin da subito molte speranze.

Subito si era pensato al gesto di qualcuno: «Attendiamo l’esito dell’autopsia – ha dichiarato Enrico Rizzi, attivista per i diritti degli animali –. Ma i tagli della pelle che ho avuto modo di vedere, potrebbero escludere l’ipotesi che sia stata l’aggressione di un cane. Più probabile un atto di sadismo».

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook