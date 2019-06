Palzola Pavic, sabato si gioca la finalissima

Palzola Pavic, ieri sera al PalaSganzetta è arrivata la vittoria di Virtus Biella.

Dopo la vittoria in gara-1 in casa di Virtus Biella per 3-2, Palzola Pavic ieri sera aveva la possibilità di chiudere la finale playoff di serie B2 femminile. E invece per le sesiane è arrivata una sconfitta. Tutto rimandato a sabato con gara-3 che sarà decisiva. Tra tre giorni si saprà chi sarà promossa in B1. Primo set con Pavic che parte male, ma la formazione sesiana agguanta un 9 pari e allunga sul 16-14. Dopo il time out chiamato da Biella Virtus avanti e Romagnano che insegue con il 22-25 finale. Secondo set ancora con Biella avanti sul 4-9, poi allunga portandosi con un vantaggio di sette punti e alla fine finisce 19-25. Nel terzo set finalmente si vede PAvic con Simonetta, Palzola resta con il fiato sul collo a Biella sul 21-23, ma il finale è tutto laniero.