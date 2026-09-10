Lavoro a Borgosesia, si cerca un impiegato contabile a tempo indeterminato

Azienda con sede a Borgosesia, ricerca un impiegato o un’impiegata contabile senior da inserire nel proprio ufficio amministrativo-contabile.

Si offre un ambiente di lavoro familiare e dinamico e propone un inserimento full time con contratto a tempo indeterminato.

Le mansioni previste

La persona selezionata sarà chiamata a gestire con un elevato livello di autonomia le principali attività amministrative e contabili dell’azienda, interfacciandosi direttamente con la proprietà e con i consulenti esterni.

Tra le attività affidate alla risorsa rientreranno la registrazione delle fatture attive e passive, la tenuta della prima nota, la registrazione di incassi e pagamenti, le riconciliazioni bancarie e il controllo della documentazione contabile.

Il ruolo comprende inoltre l’archiviazione dei documenti, l’inserimento dei dati tramite software gestionale, la verifica delle principali scadenze amministrative e il supporto nella predisposizione degli adempimenti contabili e fiscali periodici.

I requisiti richiesti

La ricerca è rivolta a candidati e candidate che abbiano maturato almeno 5 anni di esperienza in attività amministrativo-contabili e che siano in grado di operare con autonomia nella gestione delle principali procedure contabili.

Sono richieste una buona conoscenza della contabilità, esperienza nella gestione di fatture attive e passive, prima nota, riconciliazioni bancarie, incassi e pagamenti.

Completano il profilo precisione, affidabilità e capacità organizzative, oltre alla dimestichezza con il pacchetto Office e con software gestionali per la contabilità. Costituisce elemento particolarmente utile la conoscenza dei programmi Zucchetti.

Contratto e sede di lavoro

L’azienda propone un contratto di lavoro a tempo indeterminato, con impiego full time.

La sede di lavoro è a Borgosesia (VC).

Come candidarsi

Le persone interessate possono inviare la propria candidatura e richiedere ulteriori informazioni scrivendo all’indirizzo 📧 ufficio.amministraz@gmail.com.

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