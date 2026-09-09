Ailoche sfida la carenza di medici e apre un ambulatorio gratuito in municipio

Un ambulatorio medico gratuito sarà attivato ad Ailoche nella sede del Comune. L’iniziativa rientra tra le priorità annunciate in consiglio comunale dall’amministrazione del sindaco Massimo Paganini, appena rieletto, e punta a offrire una risposta concreta agli abitanti di un territorio alle prese con la crescente carenza di medici.

Il servizio avrà funzione di consultorio e sarà possibile grazie alla disponibilità del consigliere Matteo Brustia, primario del pronto soccorso dell’ospedale di Borgosesia. L’amministrazione intende inoltre acquistare un defibrillatore da collocare nell’area del municipio.

Il problema della sanità in montagna

La scelta di Ailoche si inserisce in una situazione che interessa numerosi piccoli centri montani. La diminuzione dei medici di medicina generale e dei pediatri rende infatti sempre più difficile garantire servizi sanitari di prossimità, costringendo spesso gli abitanti a spostarsi verso i centri maggiori.

Sul tema torna a intervenire Uncem, che chiede incentivi per convincere i professionisti ad aprire e mantenere studi nelle alte valli. Una proposta avanzata già nel 2017 e che, secondo l’organizzazione, necessita ora di provvedimenti concreti.

Uncem chiede incentivi e nuovi servizi

Il presidente di Uncem Roberto Colombero ha inviato al ministero della Salute un documento con diverse proposte per rafforzare l’assistenza sanitaria nelle zone montane, partendo dagli infermieri di comunità e dalle strutture territoriali.

Tra le richieste figurano anche piazzole utilizzabili di notte dall’elisoccorso, poliambulatori pubblici e un potenziamento dei servizi realizzati attraverso il Pnrr. «Gli incentivi per i medici di base devono essere sbloccati», afferma Colombero, chiedendo interventi capaci di contrastare lo spostamento dell’assistenza sanitaria verso le città.

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