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CronacaFuori zona

Auto precipita da una villa e piomba sulla statale 33 a Stresa

Il veicolo ha sfondato una recinzione ed è finito sulla carreggiata. Nessun ferito, strada chiusa per circa mezz’ora e code nella zona.

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Rocambolesco incidente a Stresa, sul Lago Maggiore. Un’auto è caduta dal giardino di una villa e si è schiantata sulla statale 33. Il fatto è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, martedì 8 settembre, poco dopo le 14 nel tratto verso Belgirate, a circa un chilometro da Villa Pallavicino. Per fortuna non c’era nessuno a bordo del veicolo, così come per fortuna nessuna vettura in transito lungo la statale è rimasta coinvolta.

La vettura ha attraversato la recinzione della proprietà soprastante ed è precipitata fino alla strada, dove si è fermata occupando la carreggiata. Come detto, in quel preciso momento non stavano transitando altri mezzi: una circostanza che ha evitato conseguenze ben più pesanti.

Statale bloccata e traffico in coda

Sul luogo dell’incidente sono arrivati i carabinieri di Stresa e i vigili del fuoco. Questi ultimi hanno provveduto a rimettere il mezzo sulle quattro ruote e a mettere in sicurezza l’area, in attesa delle operazioni necessarie per la successiva rimozione.

Per permettere l’intervento dei soccorritori e svolgere gli accertamenti, la statale 33 è stata chiusa alla circolazione per circa mezz’ora. Lo stop ha provocato rallentamenti e la formazione di alcune code lungo una delle principali arterie della zona del lago Maggiore.

I carabinieri ricostruiscono la dinamica

Resta ora da chiarire come il veicolo abbia potuto muoversi dalla proprietà e superare la recinzione fino a raggiungere la statale. Gli accertamenti sono affidati ai carabinieri. Molto probabilmente non era stato inserito correttamente il freno di stazionamento.
Foto redazione

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