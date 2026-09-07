Ospedale di Borgosesia, prelievi più facili: si prenota e l’orario si allunga

Esami del sangue anche su prenotazione, accesso diretto fino alle 10.45 e un percorso dedicato per bambini, donne in gravidanza e neomamme. Sono le novità che entreranno in vigore da giovedì 10 settembre all’ospedale di Borgosesia, dove è stata riorganizzata l’attività del Centro prelievi per rendere il servizio più accessibile alla popolazione della Valsesia.

La principale novità riguarda la possibilità di scegliere in anticipo data e orario del prelievo, a partire dalle 7.30, senza rinunciare all’accesso diretto. Cambiano anche gli spazi per alcune categorie di utenti: donne in gravidanza, mamme con lattanti al seguito e bambini fino a 10 anni avranno a disposizione una sede dedicata al Consultorio, al terzo piano dell’ospedale.

Come prenotare gli esami del sangue

Per i normali esami del sangue, accanto all’accesso diretto viene introdotta la prenotazione. Chi sceglie questa modalità potrà fissare data e orario attraverso diversi canali. Una volta arrivato all’ospedale, l’utente non dovrà ritirare il numero al totem, ma potrà presentarsi direttamente allo sportello 4.

Le possibilità previste per prenotare il prelievo sono:

Call center regionale, numero verde 800 000 500;

sportello Cup;

portale Salute Piemonte;

sito dell’Asl Vercelli, nella sezione “Come fare per”.

Rimane comunque possibile presentarsi senza appuntamento. Per gli esami del sangue ad accesso diretto l’orario viene ampliato: i prelievi saranno effettuati dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 10.45, al Centro prelievi situato al piano zero, percorso B. A partire dalle 11 sarà invece possibile ritirare i referti.

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Uno spazio dedicato ai bambini

Una particolare attenzione è stata riservata ai bambini fino a 10 anni. Il loro prelievo potrà essere prenotato attraverso lo sportello Cup oppure telefonando al call center regionale al numero verde 800 000 500. Il giorno dell’appuntamento bisognerà presentarsi inizialmente allo sportello 4, al piano zero, per effettuare la preaccettazione.

Successivamente il bambino e l’accompagnatore potranno salire al Consultorio, situato al terzo piano, dove il prelievo sarà effettuato da un’infermiera pediatrica. Si tratta di uno spazio appositamente dedicato, organizzato per garantire un’accoglienza maggiormente adatta ai più piccoli e la presenza di personale sanitario con competenze specifiche.

Percorsi per donne in gravidanza e neomamme

Cambiano anche le modalità per le donne in gravidanza e per le mamme che devono effettuare un prelievo portando con sé un lattante fino a 3 anni. Per le donne gravide la prenotazione si effettua telefonicamente al numero 0163 426285, dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 15.

Le mamme con lattanti al seguito possono invece prenotare chiamando lo 0163 426291 il lunedì e il giovedì dalle 14 alle 15. Anche in questi casi gli esami saranno effettuati negli spazi del Consultorio al terzo piano, evitando così alle utenti con bambini molto piccoli il normale percorso previsto all’interno del Centro prelievi.

Test combinato e curve da carico

Sono state definite modalità specifiche anche per alcuni esami legati alla gravidanza. Il test combinato/Tri Test può essere prenotato telefonando allo 0163 426285 dalle 14 alle 15, dal lunedì al venerdì. Per le curve da carico in gravidanza bisogna invece chiamare lo 0163 426291, dalle 13.30 alle 14.30, sempre dal lunedì al venerdì.

Il giorno fissato per questi esami le interessate potranno recarsi direttamente al Consultorio, senza effettuare il normale percorso previsto per gli altri utenti. L’obiettivo della riorganizzazione è infatti differenziare gli accessi sulla base delle diverse necessità e rendere più semplice la permanenza nella struttura.

«Servizi più flessibili e vicini alle persone»

«Con questa riorganizzazione proseguiamo il percorso di miglioramento dell’accessibilità ai servizi per la popolazione della Valsesia avviato nei mesi scorsi – commenta il direttore generale Marco Ricci –. La scorsa primavera abbiamo attivato in via sperimentale a Vercelli, presso la Casa della comunità di via Crosa, la possibilità di prenotare gli esami del sangue e il riscontro da parte dei cittadini è stato positivo, confermando l’utilità di offrire modalità di accesso più flessibili e vicine alle esigenze delle persone».

«Per questo – prosegue Ricci – abbiamo deciso di estendere questa opportunità anche all’ospedale di Borgosesia, affiancandola a un ampliamento degli orari e a percorsi dedicati per bambini, donne in gravidanza e neomamme. Si tratta di interventi concreti che puntano a migliorare l’esperienza degli utenti e a rendere i servizi sanitari sempre più fruibili e accoglienti».

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