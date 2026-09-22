A Gattinara lo sport cambia pelle: «Rimettiamo a nuovo gli impianti». Nell’ultimo anno diversi impianti cittadini sono stati interessati da lavori di manutenzione, ammodernamento e adeguamento alle normative, mentre altri interventi sono già in programma per i prossimi mesi.

A Gattinara lo sport cambia pelle: «Rimettiamo a nuovo gli impianti»

Un vero e proprio “cantiere dello sport” che punta a rendere le strutture più sicure, funzionali e adeguate alle esigenze delle società e dei tanti atleti che le frequentano. A coordinare i diversi progetti è l’assessore allo sport Denis Cazzadore, che il mondo sportivo lo conosce anche dall’interno, essendo allenatore della squadra juniores dell’FC Gattinara. E proprio dal calcio arriva uno degli interventi più significativi degli ultimi mesi.

Le opere dello stadio

«Per gli ultimi mesi del campionato passato le partite si sono disputate con un numero limitato di spettatori, perché stavamo lavorando alla tribuna, che ora è numerata, come richiesto per motivi di sicurezza. Potevamo far entrare al massimo 99 persone, mentre agli altri tifosi era consentito seguire la partita dall’esterno della recinzione. Una situazione un po’ strana, ma ora il tifo è tornato a risuonare dagli spalti. E questo era quello che volevamo: avere uno stadio nuovamente fruibile e sicuro per tutti. Abbiamo inoltre realizzato un bagno per disabili, intervento prescritto dall’azienda sanitaria, oltre ad altri lavori minori. Vorrei ringraziare il presidente dell’FC Gattinara Marco Ceresa e tutto il direttivo per la collaborazione schietta e costante che ci hanno offerto durante i lavori. Il pallone continuerà comunque a rotolare anche su un altro campo».

Gli interventi

«A breve sarà interessato anche il campetto in erba sintetica vicino al campo da basket, a San Bernardo. Anche qui servono alcune migliorie e stiamo predisponendo un progetto. È una struttura molto utilizzata, soprattutto dai ragazzi, e vogliamo renderla più funzionale.

Dal calcio alla piscina, dove il capitolo lavori è stato decisamente più impegnativo..

Sì, lì abbiamo affrontato una spesa di quasi 400mila euro, per un intervento che abbiamo suddiviso in diverse fasi. Quest’anno abbiamo sistemato le due vasche, rendendole adeguate alle normative, ma l’impegno economico più importante è stato quello per la sostituzione dell’impianto di pompaggio dell’acqua. Era un intervento necessario. Purtroppo alcuni componenti degli impianti sono arrivati in ritardo, anche a causa delle difficoltà legate alle guerre nei Paesi dell’Est. La nuova gestione è però riuscita a partire a luglio e ha lavorato fino al 31 agosto in modo molto professionale».

Prossimi lavori

«Al palazzetto di via Castellazzo sono previsti interventi per sostituire i pannelli con i cesti da basket e per installare un nuovo impianto di illuminazione. Anche questi lavori rientrano nel percorso che abbiamo intrapreso per rendere gli impianti sportivi cittadini sempre più adeguati. Non possiamo fare tutto in una volta, ma stiamo cercando di procedere per priorità, intervenendo sulle strutture che hanno maggiore necessità.

Un intervento alla volta, dunque, Gattinara prova a rimettere a nuovo la propria “casa” dello sport. «L’obiettivo è permettere a chi pratica sport in città di farlo in impianti adeguati e all’altezza delle attività che vi si svolgono».

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