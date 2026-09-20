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Colto da raptus prende a sprangate una 12enne al parco
Chi era presente ha fermato l’aggressore. Il 22enne che si è accanito sulla ragazzina: “Non so perché l’ho fatto”.
Colto da raptus prende a sprangate una 12enne al parco. Drammatica la vicenda accaduta a Pinerolo.
Colto da raptus si accanisce su una 12enne
Un uomo di 22 anni, senza motivo, mentre era nell’area giochi ha preso una sbarra di ferro e ha colpito violentemente una adolescente che stava passando.
I presenti sono intervenuti
I presenti non hanno solo assistito alla scena ma sono intervenuti, chi fermando l’aggressore, chi assistendo la giovane. Sul posto sono intervenuti i soccorsi.
L’aggressore è stato arrestato. Pare che alla domanda sul motivo per cui abbia compiuto un gesto del genere non sia stato in grado di dare una motivazione.
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