Loro Piana inaugura nuovo stabilimento a Ghemme. Ieri, venerdì 18 settembre, il taglio del nastro. Oltre al polo di Quarona e le altre divisioni di Borgosesia, si aggiunge un tassello in più per quanto riguarda il marchio della moda.

Loro Piana cresce: nuovo polo vicino all’imbocco dell’autostrada

A Ghemme l’azienda nota a livello internazionale nel campo della moda ha scritto un nuovo capitolo della sua storia. Al taglio del nastro erano l’amministratore delegato Frédéric Arnault, Pier Luigi Loro Piana oltre ai referenti delle dirigenza aziendale, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, il presidente della Regione, Alberto Cirio, il sindaco di Ghemme, Mirko Barbavara, il presidente dell’Unione montana, Francesco Pietrasanta.

“In Valsesia è quindi sorto un nuovo centro d’eccellenza della maglieria – commenta Pietrasanta -: una struttura all’avanguardia e uno spazio multifunzionale che riunisce l’intero ciclo produttivo dedicato alla maglieria calata, dal filato al capo finito”. Cirio inoltre aggiunge in una nota: “Un nuovo capitolo nella storia di un’azienda profondamente legata alla Valsesia che continua a investire nel territorio, valorizzando una tradizione manifatturiera riconosciuta in tutto il mondo. La scelta del gruppo LVMH di rafforzare questa presenza conferma il valore delle competenze, del talento e del lavoro delle nostre persone. Complimenti a Loro Piana e a tutti coloro che contribuiscono a portare nel mondo le eccellenze del nostro Piemonte”.

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