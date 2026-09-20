Trova il ladro in casa e spara: morto uno dei maviventi. La vicenda è accaduta nella notte tra sabato 19 e domenica 20 settembre a Baldissero d’Alba.

Trova il ladro in casa e spara

Un uomo si è accorto che nella sua cascina qualcuno si era intrufolato. Rumori strani provenienti dal pian terreno hanno quindi insospettito il 35enne che si è fiondato a controllare cosa stesse accadendo In effetti c’erano ladri che stavano tentando il colpo.

È cosi scattata la rabbia nel proprietario di casa che ha preso una pistola e ha fatto fuoco uccidendo un malvivente.

L’intervento dei soccorsi

A dare l’allarme e contattare i soccorsi è stato la stessa vittima del furto.

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Sul posto sono arrivati gli uomini del 118 che hanno constato il decesso del ladro.

Nella notte tra sabato 19 e domenica 20 settembre a Baldissero d’Alba, nel cuore del Roero, intorno alle 2:00, il proprietario di una cascina ha fatto fuoco contro un gruppo di malviventi penetrati nella sua proprietà, uccidendone uno.

Dinamica da chiarire

I rilievi balistici e le indagini per ricostruire nei dettagli la dinamica dei fatti, la traiettoria degli spari e l’ipotesi di sussistenza dei presupposti di legittima difesa sono affidati ai Carabinieri delle Compagnie di Bra e di Cuneo, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica competente.

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