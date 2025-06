A Lenta in scena la Conversione e del Martirio di Sant’ Olimpio

Sabato 31 maggio a Lenta si è svolto un meraviglioso concerto per organo e violino. E ha dato il via alle due settimane dei festeggiamenti per il Giubileo del Santo Patrono. Sant’Olimpio martire, che si svolge ogni 25 anni.

La splendida cornice della Chiesa Parrocchiale ha fatto da sfondo ad una esibizione di due musicisti di spicco del panorama Biellese. Dario Retegno, violinista, ed Alessandra Facci organista. Il programma, da Vivaldi a Morricone, ha spaziato attraverso le melodie barocche per arrivare alle più moderne. Grande presenza di pubblico che ha dimostrato di apprezzare l’esibizione.

L’esecuzione di due Ave Maria (Schubert e Gomez) è stata affidata a due soliste non professioniste del coro locale. Alla f ine del concerto un evento eccezionale. L’ accensione delle luminarie del Giubileo con illuminazione della Torre Campanaria. E proiezione di una suggestiva immagine della Madonna sulla Chiesa di Santa Marta. Per tutti i presenti un piccolo rinfresco offerto dalla cittadinanza.

Sabato lo spettacolo

Sabato prossimo 7 giugno si svolgerà invece la rappresentazione teatrale della Conversione e del Martirio di Sant’ Olimpio ad opera di attori Lentesi non professionisti.

La fiera agricola

Domenica 8 giugno per la prima volta si svolgerà la fiera agricola per le strade del paese con esposizione di trattori e mezzi d’epoca. Alle 10 presso il campo sportivo Una partita per Sant’ Olimpio, calcio a 11 tra over 30 e millenials. Alle ore 17 presso la Chiesa Parrocchiale l’ esibizione della band degli alunni ed ex alunni della scuola secondaria di Arborio, Music Travel. Nei giorni 7 e 8, 14 e 15 (solo al mattino), 22, 28 e 29 grazie ai volontari dell’Associazione Culturale il Castello si potrà visitare il Castello Monastero. E’ uno dei rari Monasteri Benedettini fortificati d’Italia. E sarà possibile accedere alla mostra fotografica “Sant’Olimpio: 100 anni di giubileo”. Con orario: sabato dalle 15 alle 18.30 e domenica dalle 10 alle 12, dalle 15 alle 18.30.

Da venerdi 13 a domenica 15 presso il Castello possibilità di gustare specialità culinarie preparate dalla Pro Loco di Lenta. Domenica pomeriggio si arriva invece al culmine dei festeggiamenti con la Solenne Messa celebrata da sua eccellenza Monsignor Marco Arnolfo, Arcivescovo di Vercelli, seguita dalla processione lungo le vie del paese con la Sacra Reliquia del Santo Patrono, processione che si svolge ormai da 100 anni documentati e che solo ogni 25 anni prevede che l’urna del Santo venga portata per le strade del paese. Un evento importantissimo per la comunità che onora Sant’Olimpio per continuare ad essere da lui protetta.

