Scooter contro auto, muore un 38enne insegnante e coreografo

Raffaele Simoni, 38 anni, è morto l’altra sera a Caselle Torinese, dopo uno scontro tra lo scooter che guidava e una Renault Scenic sulla Provinciale 2, vicino all’aeroporto Sandro Pertini. L’incidente è avvenuto intorno alle 20.

Alla guida dell’auto c’era un 26enne di Caselle Torinese. Il giovane dovrà rispondere di omicidio stradale. Simoni, nato a Lanzo Torinese e residente da anni a Torino, viaggiava su un Honda Nf10 350 diretto verso il capoluogo.

I soccorsi e i rilievi

Secondo la prima ricostruzione dei carabinieri della compagnia di Venaria Reale, l’automobilista stava cercando di immettersi in strada Ciriè. Si è accorto dell’arrivo dello scooter quando ormai l’impatto era inevitabile.

Lo scontro è stato violentissimo. Raffaele Simoni è finito sull’asfalto privo di sensi. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 di Azienda Zero e i vigili del fuoco, ma per il motociclista non c’è stato nulla da fare. L’automobilista è rimasto illeso.

LEGGI ANCHE: Schianto tra auto e moto: una giovane lotta dopo il grave incidente

Una vita nella danza

Raffaele Simoni era insegnante e coreografo, specializzato in danza contemporanea. La sua morte ha colpito il mondo artistico e le persone che lo conoscevano per il suo lavoro, la sua passione e il percorso costruito negli anni.

I due mezzi coinvolti sono stati sequestrati dai carabinieri, coordinati dalla procura di Ivrea. Quel tratto della Provinciale 2 è considerato da tempo pericoloso. In passato si sono già verificati gravi incidenti e da anni viene chiesta una rotatoria per rallentare il traffico. Lo riporta Prima il Canavese.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook