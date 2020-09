Cai in lutto: muore a 41 anni l’ex presidente. Simone Turco aveva guidato la sezione di Vercelli: ucciso da una malattia che non perdona.

Cai in lutto: muore a 41 anni l’ex presidente

Aveva appena 41 anni l’ex presidente del Cai di Vercelli. A darne l’annuncio è la stessa sezione, insieme al consiglio direttivo del Cai Piemonte, rappresentato dalla presidente Daniela Formica. Simone Turco è stata «Una grande persona, che tanto ha fatto per la nostra Sezione e per chi amava, come lui, la montagna – lo ricordano – Nulla ha potuto fare contro una malattia che non perdona, nonostante la sua grinta, il suo coraggio e la sua determinazione, forgiata negli anni trascorsi tra i monti, coinvolgendo la moglie Daniela, che con amore gli è stata vicina in questi mesi di grande sconforto». Lo riportano i colleghi di Notizia Oggi Vercelli.

Una persona concreta

«Simone non amava i lunghi discorsi, era più per il fare che per il dire – raccontano – Nel suo percorso all’interno del Cai ha ricoperto non solo incarichi istituzionali come quello di segretario e di presidente, ma è stato anche attivo nell’ambito dell’Alpinismo Giovanile e come Accompagnatore di Escursionismo. Si è adoperato moltissimo, sempre affiancato dalla sua compagna di vita, per far conoscere e promuovere la montagna, in ogni sua forma. Grande conoscitore delle Alpi che ci circondano, ha organizzato centinaia di escursioni e decine di eventi culturali dove il protagonista era l’ambiente montano e lui semplicemente il “tramite” per farla arrivare ad una platea sempre numerosa ed interessata, che lo seguiva con fiducia e stima».

