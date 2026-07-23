Addio al giornalista Walter Leotta, aveva 65 anni

E’ morto a Biella il giornalista Walter Leotta. Aveva 65 anni. Lo ha stroncato un infarto. Si trovava nella sua abitazione di Pavignano quando, la notte scorsa, è stato colto dal malore. Ha fatto in tempo a chiamare i soccorsi, poi si è accasciato al suolo. Il personale del 118 lo ha trovato privo di vita sulla porta di casa.

Lascia la moglie Francesca e l’amato figlio Jacopo. La data del funerale non è stata ancora fissata. Giornalista da quarant’anni, per più di venti è stato una colonna portante della della Provincia di Biella.

Il lavoro in Valsesia

Negli anni Novanta, dopo un’esperienza nella redazione di Borgosesia del quotidiano La Provincia, aveva lavorato a lungo come redattore a Notizia Oggi. Si occupava di cronaca, ma la sua grande passione era la politica: con gli amministratori sapeva intessere rapporti caratterizzati da grande fiducia, indipendentemente dalla parte politica.

A metà degli anni Novanta andò in Somalia a intervistare l’imprenditore Giancarlo Marocchino, originario di Borgosesia, personaggio poliedrico che fu il primo ad arrivare sul luogo dell’omicidio della giornalista Ilaria Alpi e dell’operatore Miran Hrovatin nel 1994. Persona estroversa e imprevedibile, Walter aveva sempre avuto una grande passione per la storia della Seconda guerra mondiale.

Tutti gli amici di Notizia Oggi lo ricordano con grande affetto e simpatia, e si stringono ai familiari in questo momento di grande dolore.

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